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21:07 (мск), источник: Газета.Ру

Неймар объяснил причину своих симуляций

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар объяснил причину своих симуляций, передает Sport24.

Источник: AFP 2018

«Во время матчей я постоянно страдаю от ударов. Думаете, мне это нравится? Нет, это больно. После игр я в течение четырех-пяти часов прикладываю лед. Если вы не сталкивались с этим, то не поймете.

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Шутки о себе воспринимаю с юмором. Накануне даже опубликовал в инстаграме юмористическое видео с детьми.

Мой футбол построен на дриблинге. Чтобы забить, мне нужно обвести соперника. Но он не даст мне это сделать и сфолит. Очень часто я быстрее и мобильнее соперников. Они бьют меня по ногам. В таких ситуациях должен разбираться судья, — цитирует Неймара Sky Sports.

Бразилия уступила Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в России.

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4 июля© Ньюстюб
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