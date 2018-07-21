Текущие события
Футбол. Первый дивизион
22.07
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
22.07
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
22.07
Зенит-2
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
22.07
Факел
Сочи
Футбол. Первый дивизион
22.07
Нижний Новгород
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
22.07
Балтика
Тамбов
Все события
Фоторепортажи
11Государство на страже шахмат
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
22:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью рассказал, кто будет капитаном «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2018/19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о выборе капитана команды на предстоящий сезон.

Источник: AP 2018

«Валенсия был капитаном в прошлом сезоне, и, думаю, он продолжит носить повязку и в следующей кампании. Когда он не может играть, нам приходится принимать решения.

Всё зависит от того, кто находится на поле. Выбор может быть сделан в пользу Криса Смоллинга, Эшли Янга, Андера Эрреры или Хуана Маты. Неманья Матич обладает необходимыми качествами, однако он перешёл в клуб всего год назад.

Но я никогда не придаю этому вопросу слишком много внимания. Меня больше волнует жизнь в раздевалке команды и её лидеры. Капитанская повязка означает то, что она означает, — приводит слова Моуринью The Independent.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Кровавый лёд. В Казахстане зарезали олимпийского призёра Сочи
Черчесов взял автограф у Путина и остался крайне доволен случившимся после
Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича
Лёв назвал причины провала сборной Германии на чемпионате мира
Неймар объяснил причину своих симуляций
Гол Зе Луиша на 90-й минуте помог «Спартаку» избежать поражения
«Зенит» рассчитывает подписать защитника «Барселоны»
Президент «Феррари» ушел со своего поста
Киевское «Динамо» одолело «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка