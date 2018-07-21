Моуринью рассказал, кто будет капитаном «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2018/19
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о выборе капитана команды на предстоящий сезон.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о выборе капитана команды на предстоящий сезон.
«Валенсия был капитаном в прошлом сезоне, и, думаю, он продолжит носить повязку и в следующей кампании. Когда он не может играть, нам приходится принимать решения.
Всё зависит от того, кто находится на поле. Выбор может быть сделан в пользу Криса Смоллинга, Эшли Янга, Андера Эрреры или Хуана Маты. Неманья Матич обладает необходимыми качествами, однако он перешёл в клуб всего год назад.
Но я никогда не придаю этому вопросу слишком много внимания. Меня больше волнует жизнь в раздевалке команды и её лидеры. Капитанская повязка означает то, что она означает, — приводит слова Моуринью The Independent.