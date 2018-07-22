Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород0
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика0
Тамбов0
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Атом0
Металлург Лп0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-21
Чертаново1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел1
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Луч
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки0
Томь1
Футбол. Кубок России
16:00
Автофаворит0
Луки-Энергия2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Шинник2
Все события
Фоторепортажи
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
18Как болели за Мурата Гассиева
17:26 (мск), источник: Р-Спорт

Иньеста и Торрес дебютировали в чемпионате Японии с поражений

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, а также экс-форвард «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес дебютировали за японские клубы.

Источник: AFP 2018

Новый клуб Иньесты — «Виссел Кобе» — в домашнем матче 17-го тура чемпионата Японии потерпел крупное поражение от «Сёнан Бельмаре» — 0:3, испанский хавбек вышел на замену во втором тайме.

«Саган Тосу», за который выступает Фернандо Торрес, на своем поле уступил клубу «Вегалта Сэндай» — 0:1. Испанец также появился на поле после перерыва, однако помочь команде хозяев не смог.

Иньеста покинул «Барселону» по окончании сезона-2017/18 после 16 лет, проведенных в клубе. После вылета сборной Испании с чемпионата мира он объявил о завершении карьеры в национальной команде, с которой стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Торрес в апреле объявил, что покинет «Атлетико» после завершения сезона. Ранее Торрес выступал за «Ливерпуль», лондонский «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и стал обладателем Кубка Англии, и итальянский «Милан». В составе сборной Испании провел 110 матчей, забил 38 голов, также выиграл чемпионат мира и дважды — чемпионат Европы.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Немецкая газета поразилась, что русские оказались "людьми, а не злом"
Врач рассказал, почему не смогли спасти жизнь Дениса Тена
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева
L'Equipe: «Локомотив» арендует Крыховяка у «ПСЖ»
Талисманом ОИ-2020 стало «Вечное будущее» в сине-белую клетку
Салах полностью восстановился от травмы плеча
«Боксерские боги пируют в Киеве». Украинские СМИ о победе Усика
Усик поблагодарил отца Ломаченко: Папаченко — герой
Гассиев в поединке против Усика нанес всего 91 точный удар
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка