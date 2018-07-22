Иньеста и Торрес дебютировали в чемпионате Японии с поражений
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, а также
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, а также
Новый клуб Иньесты — «Виссел Кобе» — в домашнем матче 17-го тура чемпионата Японии потерпел крупное поражение от «Сёнан Бельмаре» — 0:3, испанский хавбек вышел на замену во втором тайме.
«Саган Тосу», за который выступает Фернандо Торрес, на своем поле уступил клубу «Вегалта Сэндай» — 0:1. Испанец также появился на поле после перерыва, однако помочь команде хозяев не смог.
Иньеста покинул «Барселону» по окончании сезона-2017/18 после 16 лет, проведенных в клубе. После вылета сборной Испании с чемпионата мира он объявил о завершении карьеры в национальной команде, с которой стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
Торрес в апреле объявил, что покинет «Атлетико» после завершения сезона. Ранее Торрес выступал за «Ливерпуль», лондонский «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и стал обладателем Кубка Англии, и итальянский «Милан». В составе сборной Испании провел 110 матчей, забил 38 голов, также выиграл чемпионат мира и дважды — чемпионат Европы.