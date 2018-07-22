Иньеста и Торрес дебютировали в чемпионате Японии с поражений

Источник: AFP 2018

Новый клуб Иньесты — «Виссел Кобе» — в домашнем матче 17-го тура чемпионата Японии потерпел крупное поражение от «Сёнан Бельмаре» — 0:3, испанский хавбек вышел на замену во втором тайме.

«Саган Тосу», за который выступает Фернандо Торрес, на своем поле уступил клубу «Вегалта Сэндай» — 0:1. Испанец также появился на поле после перерыва, однако помочь команде хозяев не смог.

Иньеста покинул «Барселону» по окончании сезона-2017/18 после 16 лет, проведенных в клубе. После вылета сборной Испании с чемпионата мира он объявил о завершении карьеры в национальной команде, с которой стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.