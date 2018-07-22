«Тобол» перед матчем Лиги Европы упустил победу над «Иртышом»
Футболисты «Тобола» сыграли вничью с «Иртышом» в домашнем матче 19-го тура казахстанской
Футболисты «Тобола» сыграли вничью с «Иртышом» в домашнем матче 19-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 22 июля, в Костанае и завершилась со счетом 1:1.
В этом матче у «Тобола» дебютировали два иностранных новичка: румынский защитник Йонуц Ларие и аргентинский нападающий Хуан Лескано, поигравший за молодежные команды «Реала» и «Ливерпуля», вышли в стартовом составе.
У «Иртыша» же в прошедшей игре случился тренерский дебют. Болгарин Димитар Димитров был представлен еще 10 июля, но ранее не мог руководить командой
На 37-й минуте Ларие в столкновении с защитником «Иртыша» Русланом Есимовым получил травму и на машине скорой помощи был увезен в больницу. Футболист покидал поле со специальной повязкой на носу.
На 63-й минуте гол полузащитника Самата Жарынбетова вывел «Тобол» вперед. Для 24-летнего воспитанника «Экибастуза» этот мяч стал первым в КПЛ за 23 игры.
Отметим, что на этой неделе «Иртыш» и «Тобол» провели ответные матчи в первом отборочном раунде Лиги Европы. Костанайский клуб по сумме двух игр прошел грузинскую «Самтредию» (1:0, 2:0), а павлодарцы проиграли литовскому «Тракаю» (0:0. 0:1). Следующий матч «Тобол» проведет 26 июля, когда на своем поле в рамках второго раунда ЛЕ примет армянский «Пюник».
Ранее в других матчах 19-го тура КПЛ «Жетысу» проиграл «Актобе» — 1:2, «Атырау» обыграл «Акжайык» — 2:0, а «Шахтер» сыграл вничью с «Кайсаром» — 2:2. В эти минуты проходит игра «Ордабасы» — «Кайрат», которую в прямом эфире можно посмотреть здесь. А «Астана» свой матч 19-го тура провела еще 25 апреля, когда в Петропавловске победила «Кызыл-Жар СК» — 2:0.