«Тобол» перед матчем Лиги Европы упустил победу над «Иртышом»

Игра проходила сегодня, 22 июля, в Костанае и завершилась со счетом 1:1.

В этом матче у «Тобола» дебютировали два иностранных новичка: румынский защитник Йонуц Ларие и аргентинский нападающий Хуан Лескано, поигравший за молодежные команды «Реала» и «Ливерпуля», вышли в стартовом составе.

У «Иртыша» же в прошедшей игре случился тренерский дебют. Болгарин Димитар Димитров был представлен еще 10 июля, но ранее не мог руководить командой из-за отсутствия в заявке клуба.

На 37-й минуте Ларие в столкновении с защитником «Иртыша» Русланом Есимовым получил травму и на машине скорой помощи был увезен в больницу. Футболист покидал поле со специальной повязкой на носу.

На 63-й минуте гол полузащитника Самата Жарынбетова вывел «Тобол» вперед. Для 24-летнего воспитанника «Экибастуза» этот мяч стал первым в КПЛ за 23 игры.

От поражения «Иртыш» спас румынский полузащитник Дору Попадюк. Он отличился на 74-й минуте, забив свой четвертый мяч в КПЛ-2018.

Отметим, что на этой неделе «Иртыш» и «Тобол» провели ответные матчи в первом отборочном раунде Лиги Европы. Костанайский клуб по сумме двух игр прошел грузинскую «Самтредию» (1:0, 2:0), а павлодарцы проиграли литовскому «Тракаю» (0:0. 0:1). Следующий матч «Тобол» проведет 26 июля, когда на своем поле в рамках второго раунда ЛЕ примет армянский «Пюник».