«Ювентус» поедет в тур по США без Роналду, Дибалы и Игуаина
Стал известен список игроков «Ювентуса», которые отправятся в предсезонный тур команды по США и выступят в Международном кубке чемпионов, сообщает официальный сайт туринцев.
Стал известен список игроков «Ювентуса», которые отправятся в предсезонный тур команды по США и выступят в Международном кубке чемпионов, сообщает официальный сайт туринцев.
В тур не поедет новичок команды Криштиану Роналду, а также ряд других футболистов «Ювентуса», в числе которых Пауло Дибала, Гонсало Игуаин, Хуан Куадрадо, Родриго Бентанкур и Дуглас Коста. Все эти игроки приступят к тренировкам в конце июля. А футболисты сборных — финалистов ЧМ-2018 Марио Манджукич, Марко Пьяца и Блез Матюиди начнут тренироваться ещё позже.
Список игроков «Ювентуса», которые примут участие в туре по США, выглядит следующим образом:
Щенсны, Пинсольо, дель Фаверо, Перин, Канселу, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Бенатиа, Сандро, Кальдара, Барцальи, Пьянич, Хедира, Маркизио, Перейра, Бельтраме, Джан, Ди Пардо, Клеменца, Фаджоли, Мачек, Л. Фернандес, Кастанос, Фавилли, Бернардески.