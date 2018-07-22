«Ювентус» поедет в тур по США без Роналду, Дибалы и Игуаина

В тур не поедет новичок команды Криштиану Роналду, а также ряд других футболистов «Ювентуса», в числе которых Пауло Дибала, Гонсало Игуаин, Хуан Куадрадо, Родриго Бентанкур и Дуглас Коста. Все эти игроки приступят к тренировкам в конце июля. А футболисты сборных — финалистов ЧМ-2018 Марио Манджукич, Марко Пьяца и Блез Матюиди начнут тренироваться ещё позже.