Минское «Динамо» одолело «Ислочь» в матче футбольного чемпионата Беларуси

На протяжении всей игры динамовцы имели небольшое преимущество и реализовали его на 66-й минуте, когда Владимир Хващинский поразил ворота Егора Хаткевича.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ — 44 очка (17 матчей), «Динамо» (Минск) — 37 (16), «Витебск» — 34 (16), «Шахтер» — 32 (16), «Слуцк» — 30 (17).

В понедельник, 23 июля «Смолевичи» в Борисове сыграют с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Матч солигорского «Шахтера» и «Витебска» перенесен на более поздний срок.