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19:02 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» одолело «Ислочь» в матче футбольного чемпионата Беларуси

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Ислочь» со счетом 1:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей игры динамовцы имели небольшое преимущество и реализовали его на 66-й минуте, когда Владимир Хващинский поразил ворота Егора Хаткевича.

Результаты других игр: БАТЭ (Борисов) — «Минск» — 2:0, «Гомель» — «Днепр» (Могилев) — 2:0, «Городея» — «Торпедо» (Минск) — 0:0, «Неман» (Гродно) — «Слуцк» — 0:3, «Луч» — «Динамо» (Брест) — 1:1.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ — 44 очка (17 матчей), «Динамо» (Минск) — 37 (16), «Витебск» — 34 (16), «Шахтер» — 32 (16), «Слуцк» — 30 (17).

В понедельник, 23 июля «Смолевичи» в Борисове сыграют с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Матч солигорского «Шахтера» и «Витебска» перенесен на более поздний срок.

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