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19:15 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один легионер покинул «Астану»

Нападающий Джордже Деспотович покинул «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сербский форвард, скорее всего, продолжит карьеру на родине, где ранее выступал за родную «Црвену Звезду» и «Спартак» из Суботицы.

В летнее окно «Астана» усилилась двумя иностранными форвардами: клуб подписал контракт с нападающим сборной Кюрасао Рангело Янгу и взял в годичную аренду игрока сборной ДР Конго Жуниора Кабанангу, которого зимой продал в саудовской «Аль-Наср» за два миллиона евро. Во многом из-за этих игроков клуб решил расстаться с Деспотовичем.

За «Астану» 26-летний Деспотович выступал с 2017 года. В текущем сезоне КПЛ на его счету пять мячей и два ассиста в 15 матчах. Также он провел две игры в Лиге чемпионов и отметился одним голом. В КПЛ серб также играл за «Тобол», «Кайрат» и «Жетысу».

Перед началом текущего сезона Деспотович мог перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси», но тогда американский клуб из-за перехода Златана Ибрагимовича отказался от серба. В начале июня форвард заявил, что ведет переговоры о расторжении контракта с «Астаной».

Напомним, сегодня, 21 июля, «Астана» официально объявила об уходе сербского полузащитника Марко Станоевича, который перешел в команду зимой из карагандинского «Шахтера».

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