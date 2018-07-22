Еще один легионер покинул «Астану»
Нападающий Джордже Деспотович покинул «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий Джордже Деспотович покинул «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сербский форвард, скорее всего, продолжит карьеру на родине, где ранее выступал за родную «Црвену Звезду» и «Спартак» из Суботицы.
В летнее окно «Астана» усилилась двумя иностранными форвардами: клуб подписал контракт с нападающим сборной Кюрасао Рангело Янгу и взял в годичную аренду игрока сборной ДР Конго Жуниора Кабанангу, которого зимой продал в саудовской «Аль-Наср» за два миллиона евро. Во многом
За «Астану» 26-летний Деспотович выступал с 2017 года. В текущем сезоне КПЛ на его счету пять мячей и два ассиста в 15 матчах. Также он провел две игры в Лиге чемпионов и отметился одним голом. В КПЛ серб также играл за «Тобол», «Кайрат» и «Жетысу».
Перед началом текущего сезона Деспотович мог перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси», но тогда американский клуб
Напомним, сегодня, 21 июля, «Астана» официально объявила об уходе сербского полузащитника Марко Станоевича, который перешел в команду зимой из карагандинского «Шахтера».