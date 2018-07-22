«Кайрат» проиграл клубу своего бывшего тренера и не смог приблизиться к «Астане» в таблице КПЛ
Футболисты «Ордабасы» победили алматинский «Кайрат» в домашнем матче 19-го тура казахстанской
Футболисты «Ордабасы» победили алматинский «Кайрат» в домашнем матче 19-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 22 июля, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1.
На 13-й минуте защитник Темирлан Ерланов после розыгрыша углового вывел «Ордабасы» вперед, но на 54-й украинский форвард Адеринсола Эсеола забил свой третий мяч за новый клуб и сравнял счет. Исход же матча решился в концовке. Победный гол «Ордабасы» на 84-й минуте с пенальти забил сенегальский хавбек Абдулаи Диакате.
Отметим, что «Ордабасы» в середине июня возглавил грузин Кахабер Цхададзе, который с апреля 2016 по июль 2017 года тренировал «Кайрат».
С 44 очками «Кайрат» идет на втором месте, а «Ордабасы» с 28 баллами занимает четвертую строчку. С 50 очками возглавляет таблицу «Астана», которая провела на матч больше, чем алматинцы и шымкентцы.
Ранее в других матчах 19-го тура КПЛ «Тобол» поделил очки с «Иртышом» (1:1), «Жетысу» проиграл «Актобе» — 1:2, «Атырау» обыграл «Акжайык» — 2:0, а «Шахтер» сыграл вничью с «Кайсаром» — 2:2. А «Астана» свой матч 19-го тура провела еще 25 апреля, когда в Петропавловске победила «Кызыл-Жар СК» — 2:0.