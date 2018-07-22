Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-21
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Армавир0
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика0
Тамбов2
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Атом0
Металлург Лп1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел1
Сочи2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки0
Томь1
Футбол. Кубок России
16:00
Автофаворит0
Луки-Энергия2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Шинник2
Все события
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
11Государство на страже шахмат
19:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл клубу своего бывшего тренера и не смог приблизиться к «Астане» в таблице КПЛ

Футболисты «Ордабасы» победили алматинский «Кайрат» в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 22 июля, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1.

На 13-й минуте защитник Темирлан Ерланов после розыгрыша углового вывел «Ордабасы» вперед, но на 54-й украинский форвард Адеринсола Эсеола забил свой третий мяч за новый клуб и сравнял счет. Исход же матча решился в концовке. Победный гол «Ордабасы» на 84-й минуте с пенальти забил сенегальский хавбек Абдулаи Диакате.

Отметим, что «Ордабасы» в середине июня возглавил грузин Кахабер Цхададзе, который с апреля 2016 по июль 2017 года тренировал «Кайрат».

С 44 очками «Кайрат» идет на втором месте, а «Ордабасы» с 28 баллами занимает четвертую строчку. С 50 очками возглавляет таблицу «Астана», которая провела на матч больше, чем алматинцы и шымкентцы.

Ранее в других матчах 19-го тура КПЛ «Тобол» поделил очки с «Иртышом» (1:1), «Жетысу» проиграл «Актобе» — 1:2, «Атырау» обыграл «Акжайык» — 2:0, а «Шахтер» сыграл вничью с «Кайсаром» — 2:2. А «Астана» свой матч 19-го тура провела еще 25 апреля, когда в Петропавловске победила «Кызыл-Жар СК» — 2:0.

Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Астана" выиграла второй подряд этап на "Тур де Франс"
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики
Источник: Игрок «ПСЖ» подпишет контракт с «Локомотивом» 24 июля
Хэмилтон выиграл Гран-при Германии
Тренеры ЧМ: Сампаоли уволили, Тите и Даличу предлагают остаться
Почему «Спартаку» нужно срочно продавать Промеса
Усик поблагодарил отца Ломаченко: Папаченко — герой
Гассиев в поединке против Усика нанес всего 91 точный удар
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка