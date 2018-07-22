«Кайрат» проиграл клубу своего бывшего тренера и не смог приблизиться к «Астане» в таблице КПЛ

Игра проходила сегодня, 22 июля, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1.

На 13-й минуте защитник Темирлан Ерланов после розыгрыша углового вывел «Ордабасы» вперед, но на 54-й украинский форвард Адеринсола Эсеола забил свой третий мяч за новый клуб и сравнял счет. Исход же матча решился в концовке. Победный гол «Ордабасы» на 84-й минуте с пенальти забил сенегальский хавбек Абдулаи Диакате.

Отметим, что «Ордабасы» в середине июня возглавил грузин Кахабер Цхададзе, который с апреля 2016 по июль 2017 года тренировал «Кайрат».

С 44 очками «Кайрат» идет на втором месте, а «Ордабасы» с 28 баллами занимает четвертую строчку. С 50 очками возглавляет таблицу «Астана», которая провела на матч больше, чем алматинцы и шымкентцы.