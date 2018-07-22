Тренер «Кайрата» пожаловался на судейство после поражения от «Ордабасы»

Игра в Шымкенте завершилась со счетом 2:1. Победный гол хозяев с пенальти на 84-й минуте забил сенегальский хавбек Абдуллаи Диакате.

После матча Феррер отметил, что его команде за 19 туров ни разу не дали пробить пенальти в ворота соперника.

«Поздравляю «Ордабасы» с заработанными тремя очками. Я считаю, что в этом матче у нас было достаточно моментов и контроля мяча, чтобы выиграть его. Но в конце назначили пенальти, которого, по моему мнению, не было, и он забрал у нас три очка.

Мне не нравится разговаривать о судьях, потому что это похоже на оправдание, но то, что происходит с нами — это невозможно. Мы уже 19 туров сыграли и не пробивали ни одного пенальти. Чтобы пробить пенальти в ворота соперника — наших игроков должны «убить» в штрафной площади.

Я считаю, что в первом тайме у нас было два момента, с которых можно было ставить пенальти, и один из них точно был четкий, но нам не хватает удачи. Я не хочу критиковать никого, но также я считаю, что в Казахстане есть и хорошие судьи. Есть четыре-пять арбитров с хорошим уровнем, но сегодня нам не хватало удачи во многих параметрах.

В каждом моменте, когда мы прикасались к игрокам соперника — фиксировали нарушение и это очень сложно. Но, повторюсь, я не считаю это оправданием. Эта проблема идет уже долгое время и это то, что есть в футболе. Еще раз поздравляю команду соперника и думаю, что игроки «Ордабасы» делали все то, что хотели в течение всей игры, — цитирует Феррера официальный сайт «Кайрата».