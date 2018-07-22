Габулов выиграл с «Брюгге» Суперкубок Бельгии
«Брюгге» стал обладателем Суперкубка Бельгии.
«Брюгге» стал обладателем Суперкубка Бельгии.
В матче за трофей чемпион страны победил обладателя Кубка «Стандард» со счетом 2:1. В составе «Брюгге» с начала года играет вратарь сборной России Владимир Габулов, однако в этой игре он не попал в заявку.
Таким образом, Габулов выиграл уже два трофея с «Брюгге». Он числился в заявке сборной России на чемпионате мира-2018, но на поле не вышел.
Суперкубок Бельгии
«Брюгге» — «Стандард» — 2:1 (2:0).
Голы: Ванакен, 39 (1:0). Уэсли, 43 (2:0). Жуниор, 50 (2:1).