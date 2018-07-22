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22 июля, источник: Спорт-Экспресс

Габулов выиграл с «Брюгге» Суперкубок Бельгии

«Брюгге» стал обладателем Суперкубка Бельгии.

В матче за трофей чемпион страны победил обладателя Кубка «Стандард» со счетом 2:1. В составе «Брюгге» с начала года играет вратарь сборной России Владимир Габулов, однако в этой игре он не попал в заявку.

Таким образом, Габулов выиграл уже два трофея с «Брюгге». Он числился в заявке сборной России на чемпионате мира-2018, но на поле не вышел.

Суперкубок Бельгии

«Брюгге» — «Стандард» — 2:1 (2:0).

Голы: Ванакен, 39 (1:0). Уэсли, 43 (2:0). Жуниор, 50 (2:1).

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