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22 июля, источник: Спорт-Экспресс

Вальверде попросил руководство «Барселоны» купить Черышева

Как утверждает испанское издание DonBalon, полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышева может продолжить карьеру в «Барселоне».

Источник: Reuters

Сообщается, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде попросил руководство клуба приобрести нескольких игроков из чемпионата Испании. Одним из таких игроков был защитник Клемен Лангле, которого «Барса» уже выкупила у «Севильи» за 35 миллионов евро.

Также Вальверде попросил руководства «Барселоны» предпринять попытки по переходу Черышева. 54-летний специалист остался впечатлен игрой 27-летнего полузащитника на чемпионате мира. Хавбек стал лучшим бомбардиром сборной России, забив четыре гола в пяти матчах.

Контракт Черышева с «Вильярреалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллиона евро.

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