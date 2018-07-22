Вальверде попросил руководство «Барселоны» купить Черышева
Как утверждает испанское издание DonBalon, полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышева может продолжить карьеру в «Барселоне».
Как утверждает испанское издание DonBalon, полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышева может продолжить карьеру в «Барселоне».
Сообщается, что главный тренер
Также Вальверде попросил руководства «Барселоны» предпринять попытки по переходу Черышева. 54-летний специалист остался впечатлен игрой 27-летнего полузащитника на чемпионате мира. Хавбек стал лучшим бомбардиром сборной России, забив четыре гола в пяти матчах.
Контракт Черышева с «Вильярреалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллиона евро.