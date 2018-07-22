Вальверде попросил руководство «Барселоны» купить Черышева

Источник: Reuters

Сообщается, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде попросил руководство клуба приобрести нескольких игроков из чемпионата Испании. Одним из таких игроков был защитник Клемен Лангле, которого «Барса» уже выкупила у «Севильи» за 35 миллионов евро.

Также Вальверде попросил руководства «Барселоны» предпринять попытки по переходу Черышева. 54-летний специалист остался впечатлен игрой 27-летнего полузащитника на чемпионате мира. Хавбек стал лучшим бомбардиром сборной России, забив четыре гола в пяти матчах.