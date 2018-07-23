«Мы ошибочно обвинили легенду». Daily Mail заплатит Роберто Карлосу вместо Зеппельта

«Мы ошибочно обвинили легенду футбола в использовании запрещенных препаратов для улучшения результатов, в том числе тогда, когда сборная Бразилии стала чемпионом мира в 2002 году. Мы признаем, что-то утверждение не соответствовало действительности. Мы приносим извинения Карлосу за клевету и выплатим ему компенсацию за моральный ущерб», — говорится в заявлении Daily Mail.