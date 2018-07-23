Текущие события
Футбол. Первый дивизион
22.07
Краснодар-21
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Армавир0
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Ротор1
Луч0
Футбол. Первый дивизион
22.07
Нижний Новгород2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Балтика1
Тамбов2
Футбол. Кубок России
22.07
Атом0
Металлург Лп1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Зенит-21
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
22.07
Факел1
Сочи2
Футбол. Первый дивизион
22.07
Химки0
Томь1
Футбол. Кубок России
22.07
Автофаворит0
Луки-Энергия2
Футбол. Первый дивизион
22.07
Сибирь0
Шинник2
Все события
Фоторепортажи
21Как изменилась стоимость футболистов сборной России после ЧМ?
14Самые яркие головы ЧМ-2018 в России
00:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы ошибочно обвинили легенду». Daily Mail заплатит Роберто Карлосу вместо Зеппельта

Британская газета Daily Mail заплатит бывшему защитнику сборной Бразилии Роберто Карлосу за ущерб, который он понес в результате обвинений в употреблении запрещенных препаратов.

Источник: Спорт-Экспресс

СМИ обвинило экс-игрока пятикратных чемпионов мира в нарушении антидопинговых правил на основании документального фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, показанного 10 июня 2017 года.

«Мы ошибочно обвинили легенду футбола в использовании запрещенных препаратов для улучшения результатов, в том числе тогда, когда сборная Бразилии стала чемпионом мира в 2002 году. Мы признаем, что-то утверждение не соответствовало действительности. Мы приносим извинения Карлосу за клевету и выплатим ему компенсацию за моральный ущерб», — говорится в заявлении Daily Mail.

Напомним, в июне 2017 ARD показывал фильм, в котором Зеппельт вместе с коллегами проводит расследование и пытается выявить случаи применения допинга в бразильском футболе. Зеппельт нашел в Бразилии врача Жулио Алвеса, который якобы давал запрещенные препараты Карлосу.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Убит призер Олимпиады в Сочи
"Арсенал" и "Челси" проиграли борьбу за Головина
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики
Источник: Игрок «ПСЖ» подпишет контракт с «Локомотивом» 24 июля
СМИ: Вальверде попросил руководство «Барселоны» купить Черышева
Тренеры ЧМ: Сампаоли уволили, Тите и Даличу предлагают остаться
Почему «Спартаку» нужно срочно продавать Промеса
Сборная России выиграла этап Евролиги по пляжному футболу
Гаджиев: Российский футбол болен. Это касается не только «Анжи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка