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02:00 (мск), источник: ТАСС

«Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в матче Международного кубка чемпионов в США

ТАСС, 23 июля. Дортмундская «Боруссия» победила «Ливерпуль» со счетом 3:1 в матче Международного кубка чемпионов по футболу. Встреча прошла в США.

В составе немецкой команды дубль оформил Кристиан Пулишич (66-я минута — пенальти, 89), еще один гол забил Якоб Бруун Ларсен (90). За английский клуб отличился Вирджил ван Дейк (25).

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома», «Милан» и «Интер», немецкая «Бавария», французские «Лион» и «Пари Сен- Жермен», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. «Боруссия» возглавила группу, одержав две победы в двух матчах. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

«Ливерпуль» в следующем матче 26 июля встретится с «Манчестер Сити», а «Боруссия» в в тот же день сыграет с португальской «Бенфикой».

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