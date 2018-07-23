«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс»
«Манчестер Юнайтед» провёл товарищеский матч в рамках предсезонного турне по США с американским клубом «Сан-Хосе Эртквейкс». Встреча проходила в
«Манчестер Юнайтед» провёл товарищеский матч в рамках предсезонного турне по США с американским клубом «Сан-Хосе Эртквейкс». Встреча проходила в
На 7-й минуте матча
Отметим, что за «Юнайтед» не играли новичок клуба Фред, а также футболисты, которые принимали участие в чемпионате мира — 2018.
Для манкунианцев это ничья стала второй подряд в рамках турне по США. 20 июня «МЮ» не смог обыграть мексиканский клуб «Америка» (1:1). Свой следующий матч в США клуб проведёт 26 июля в рамках Международного кубка чемпионов. Соперником английской команды будет «Милан».