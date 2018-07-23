«ПСЖ» поборется с дортмундской «Боруссией» за Витселя

Французский клуб обратил внимание на Витселя во время чемпионата мира — 2018, где 29-летний хавбек провёл шесть матчей. «ПСЖ» рассматривает бельгийца в качестве замены Тьяго Мотте, который приступил к работе с юношеской командой парижан (U19) в качестве тренера. Ориентировочная трансферная стоимость Витселя составляет € 20 млн.

Витсель выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с 2017 года, до этого он был игроком «Зенита», «Бенфики» и «Стандарда». На счету игрока 96 матчей и девять голов в составе сборной Бельгии.