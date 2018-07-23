Марадона будет тренироваться с футболистами брестского «Динамо»

Источник: AP 2018

«Я очень рад быть в Бресте. Сейчас я улечу, чтобы провести заслуженные каникулы, потому что я провел полтора очень сложных года, они меня сильно измотали.

И я хочу сейчас провести на родине 15 дней, набраться сил, энергии, чтобы вернуться и сразу начать тренироваться вместе с ребятами, потому что, мне кажется, им это нужно, — цитирует легендарного аргентинского футболиста СТВ.

Марадона сказал, что увидел в футболистах желание выигрывать, а после просмотра матча он захотел побывать на тренировке.