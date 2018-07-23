СМИ: Еркебулан Сейдахмет может перейти в «Кайрат»
Нападающий сборной Казахстана по футболу и российского клуба «Уфа» Еркебулан Сейдахмет может вернуться в казахстанскую
Нападающий сборной Казахстана по футболу и российского клуба «Уфа» Еркебулан Сейдахмет может вернуться в казахстанскую
По информации KazFootball.kz, 18-летний форвард может перейти в алматинский «Кайрат». При этом сам трансфер будет совершен на праваx аренды.
В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. В 15 матчах казахстанской
В феврале 2018-го Сейдахмет перешел в «Уфу», подписав долгосрочный контракт. В российской
В марте Сейдахмет дебютировал в сборной Казахстана и сразу же забил Венгрии (3:2) в товарищеской игре, став самым юным автором гола в истории национальной команды.
При сам игрок заявлял о планах перейти в «Зенит». Прошлой зимой Сейдахмет ездил на сборы с дублем питерского клуба, который не мог подписать контракт с ним