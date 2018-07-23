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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Еркебулан Сейдахмет может перейти в «Кайрат»

Нападающий сборной Казахстана по футболу и российского клуба «Уфа» Еркебулан Сейдахмет может вернуться в казахстанскую премьер-лигу.

Источник: Vesti.kz

По информации KazFootball.kz, 18-летний форвард может перейти в алматинский «Кайрат». При этом сам трансфер будет совершен на праваx аренды.

В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. В 15 матчах казахстанской премьер-лиги за «Тараз» он забил один гол и отдал одну результативную передачу. За сезон нападающий лишь четырежды выходил в стартовом составе и лишь в одной игре провел все 90 минут. В «Таразе» он играл в аренде (права на Сейдахмета принадлежали полупрофессиональному клубу «Монтажник»).

В феврале 2018-го Сейдахмет перешел в «Уфу», подписав долгосрочный контракт. В российской премьер-лиге казахстанец провел два матча, но последние пять туров пропустил из-за травмы.

В марте Сейдахмет дебютировал в сборной Казахстана и сразу же забил Венгрии (3:2) в товарищеской игре, став самым юным автором гола в истории национальной команды.

При сам игрок заявлял о планах перейти в «Зенит». Прошлой зимой Сейдахмет ездил на сборы с дублем питерского клуба, который не мог подписать контракт с ним из-за правила ФИФА о переходах несовершеннолетних — на тот момент казахстанцу было 17 лет. В марте 2017 года Сейдхмет вместе с молодежной командой «Зенита» участвовал в престижном турнире Viareggio Cup в Италии и в матче с американской «Атлантой Юнайтед» оформил покер за 35 минут первого тайма.

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