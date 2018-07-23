СМИ: Еркебулан Сейдахмет может перейти в «Кайрат»

Источник: Vesti.kz

По информации KazFootball.kz, 18-летний форвард может перейти в алматинский «Кайрат». При этом сам трансфер будет совершен на праваx аренды.

В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. В 15 матчах казахстанской премьер-лиги за «Тараз» он забил один гол и отдал одну результативную передачу. За сезон нападающий лишь четырежды выходил в стартовом составе и лишь в одной игре провел все 90 минут. В «Таразе» он играл в аренде (права на Сейдахмета принадлежали полупрофессиональному клубу «Монтажник»).

В феврале 2018-го Сейдахмет перешел в «Уфу», подписав долгосрочный контракт. В российской премьер-лиге казахстанец провел два матча, но последние пять туров пропустил из-за травмы.

В марте Сейдахмет дебютировал в сборной Казахстана и сразу же забил Венгрии (3:2) в товарищеской игре, став самым юным автором гола в истории национальной команды.