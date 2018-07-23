Отец Черышева прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну

Источник: РИА "Новости"

«Пока об интересе знаю только из СМИ, честно говоря. Со мной никто не связывался. Издание, которое об этом сообщило — не желтое, но пока рассуждать на эту тему не могу», — заявил Черышев.

Черышев-младший является воспитанником «Реала», непримиримого соперника «Барселоны», но это не должно помешать трансферу, по мнению специалиста.

«Это вопрос заинтересованности сторон. Если поступит предложение, которое устроит клубы, игрока — любой переход может состояться. Но, повторюсь, на сегодняшний день ко мне никто не обращался», — заключил тренер.