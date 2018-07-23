Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Спартак-2
Авангард К
Футбол. Кубок России
22.07
Атом0
Металлург Лп1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Балтика1
Тамбов2
Футбол. Первый дивизион
22.07
Ротор1
Луч0
Футбол. Первый дивизион
22.07
Армавир0
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Краснодар-21
СКА-Хабаровск1
Все события
Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
10:43 (мск), источник: Газета.Ру

Отец Черышева прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну

Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» прокомментировал интерес «Барселоны» к своему сыну Денису Черышеву, передает ФАН.

Источник: РИА "Новости"

«Пока об интересе знаю только из СМИ, честно говоря. Со мной никто не связывался. Издание, которое об этом сообщило — не желтое, но пока рассуждать на эту тему не могу», — заявил Черышев.

Черышев-младший является воспитанником «Реала», непримиримого соперника «Барселоны», но это не должно помешать трансферу, по мнению специалиста.

«Это вопрос заинтересованности сторон. Если поступит предложение, которое устроит клубы, игрока — любой переход может состояться. Но, повторюсь, на сегодняшний день ко мне никто не обращался», — заключил тренер.

Футболист выступал в составе сборной России на чемпионате мира — 2018. Он вошел в число лучших бомбардиров турнира, за пять матчей Черышев забил четыре мяча.

ЧМ-2018: голы Дзюбы и Черышева номинированы на звание лучших
Во время загрузки произошла ошибка.
16 июля© Ньюстюб
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Трамп рассказал, что может поссорить его с Путиным
Доля России в госдолге США сократилась до 11-летнего минимума
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро
Лебедев или Уайлдер? Что ждет Усика после победы над Гассиевым
Есть ли жизнь после ЧМ? 7 вещей, которые мы ждем от сезона
Стадион в Волгограде принял первый матч после ЧМ-2018
Вратарь сборной России может покинуть «Брюгге» до конца лета
Марадона будет тренироваться с футболистами брестского «Динамо»
Артем Дзюба: После чемпионата мира нам было больно и тяжело
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка