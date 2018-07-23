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14:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Давид Луиз устроил сюрприз малолетнему болельщику «Челси» в Австралии

Защитник «Челси» Давид Луиз и его одноклубники Тьемуэ Бакайоко и Итан Ампаду навестили юного фаната «Челси» в австралийском Перте.

Все началось с того, в соцсетях появилось видео, на котором малолетний болельщик «Челси» позвал игроков любимого клуба к себе домой на барбекю.

Давид Луиз устроил сюрприз и пришел домой к семье мальчика в Перте.

«Завтра я забью гол для тебя», — пообещал Луиз мальчику.

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«Челси» находится в коротком турне в Австралии, где сегодня сыграет с местным клубом «Перт Глори». Для Маурицио Сарри это будет первый матч в качестве главного тренера «синих».

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