Давид Луиз устроил сюрприз малолетнему болельщику «Челси» в Австралии

Все началось с того, в соцсетях появилось видео, на котором малолетний болельщик «Челси» позвал игроков любимого клуба к себе домой на барбекю.



Давид Луиз устроил сюрприз и пришел домой к семье мальчика в Перте.



«Завтра я забью гол для тебя», — пообещал Луиз мальчику.