«Милан» предложил Игуаину контракт на четыре года
Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в «Милане», утверждает La Gazzetta dello Sport.
Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в «Милане», утверждает La Gazzetta dello Sport.
Россонери предложили аргентинскому футболисту контракт, рассчитанный на четыре года. По его условиям, Игуаин будет зарабатывать € 4,5 млн за сезон. Зарплата игрока в «Ювентусе» составляет € 7,5 млн в год. При этом бьянконери готовы расстаться со своим форвардом, но хотят выручить с его продажи € 60 млн.
В борьбе за Игуаина