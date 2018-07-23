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15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» предложил Игуаину контракт на четыре года

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в «Милане», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Источник: РИА "Новости"

Россонери предложили аргентинскому футболисту контракт, рассчитанный на четыре года. По его условиям, Игуаин будет зарабатывать € 4,5 млн за сезон. Зарплата игрока в «Ювентусе» составляет € 7,5 млн в год. При этом бьянконери готовы расстаться со своим форвардом, но хотят выручить с его продажи € 60 млн.

В борьбе за Игуаина по-прежнему участвует «Челси», однако синие хотят продать одного из своих нападающих, прежде чем оформить сделку по аргентинцу. Ранее СМИ сообщали, что лондонцы предложили «Ювентусу» € 90 млн за трансферы Игуина и защитника Даниэле Ругани, однако туринцы ответили отказом.

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