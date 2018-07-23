Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Спартак-2
Авангард К
Футбол. Кубок России
22.07
Атом0
Металлург Лп1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Балтика1
Тамбов2
Футбол. Первый дивизион
22.07
Ротор1
Луч0
Футбол. Первый дивизион
22.07
Армавир0
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Краснодар-21
СКА-Хабаровск1
Все события
Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
13ЦСКА и «Енисей»: Игнашевич — на трибуне. И Аленичев — тоже
15:19 (мск), источник: ТАСС

«Реал» объявил о подписании контракта с украинским вратарем Луниным

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Украинский голкипер Андрей Лунин подписал шестилетний контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Презентация 19-летнего вратаря состоялась в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Во время загрузки произошла ошибка.

Трансфер Лунина обошелся мадридцам в €8,5 млн без учета бонусов.

По итогам прошлого сезона в луганской «Заре» голкипер был признан лучшим футболистом клуба. Вратарь провел 36 матчей в прошедшем сезоне, 10 из них отыграв «на ноль».

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Заря Лг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Локомотив" берет в аренду футболиста ПСЖ
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф!
«Спартак» узнал возможных соперников в отборочном раунде ЛЧ
Определились возможные соперники «Зенита» в квалификации ЛЕ
Отец Черышева прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну
«Краснодар» близок к приобретению защитника за 12 миллионов евро
«Спартак» представил игровую форму на следующий сезон (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка