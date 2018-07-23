«Реал» объявил о подписании контракта с украинским вратарем Луниным
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Украинский голкипер Андрей Лунин подписал шестилетний контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Украинский голкипер Андрей Лунин подписал шестилетний контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает
Презентация 19-летнего вратаря состоялась в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Трансфер Лунина обошелся мадридцам в €8,5 млн без учета бонусов.
По итогам прошлого сезона в луганской «Заре» голкипер был признан лучшим футболистом клуба. Вратарь провел 36 матчей в прошедшем сезоне, 10 из них отыграв «на ноль».