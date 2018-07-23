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15:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Краснодар» близок к приобретению защитника «Бордо» Пабло

ТАСС, 23 июля. Российский футбольный клуб «Краснодар» близок к покупке бразильского защитника французского «Бордо» Пабло. Об этом сообщает L’Equipe.

Источник: AP 2018

По информации издания, руководство французского клуба намерено принять предложение «Краснодара» в размере €12 млн за 27-летнего центрального защитника. Ранее российский клуб предлагал за Пабло €8 млн, но получил отказ.

Пабло перешел в «Бордо» в 2015 году из бразильского клуба «Понте-Прета» за €2 млн. В прошедшем сезоне защитник провел 15 матчей в чемпионате Франции и отметился тремя результативными передачами.

В первом туре российской премьер-лиги нового сезона «Краснодар» на выезде сыграет с казанским «Рубином». Матч состоится 29 июля.

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