СМИ: «Краснодар» близок к приобретению защитника «Бордо» Пабло
ТАСС, 23 июля. Российский футбольный клуб «Краснодар» близок к покупке бразильского защитника французского «Бордо» Пабло. Об этом сообщает L’Equipe.
ТАСС, 23 июля. Российский футбольный клуб «Краснодар» близок к покупке бразильского защитника французского «Бордо» Пабло. Об этом сообщает L’Equipe.
По информации издания, руководство французского клуба намерено принять предложение «Краснодара» в размере €12 млн за 27-летнего центрального защитника. Ранее российский клуб предлагал за Пабло €8 млн, но получил отказ.
Пабло перешел в «Бордо» в 2015 году из бразильского клуба «Понте-Прета» за €2 млн. В прошедшем сезоне защитник провел 15 матчей в чемпионате Франции и отметился тремя результативными передачами.
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