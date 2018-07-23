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17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Кариус удалил пост в инстаграме, написанный после новой ошибки в матче за «Ливерпуль»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус снова провел плохой матч за «Ливерпуль».

Источник: РИА "Новости"

Немецкий голкипер несколько раз ошибался в товарищеской игре против дортмундской «Боруссии» (1:3), одна из ошибок привела к третьему голу соперника. После удара Кристиана Пулишича Кариус отбил мяч прямо на ногу Якоба Ларсена.

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После этого матча Кариус написал пост в инстаграме, но позже удалил его.

«Мне жаль людей, которые радуются неудачам и страданиям других. Что бы ни происходило в вашей жизни, что в вас так много желчи и ненависти, я молюсь, чтобы это прошло и чтобы ваша жизнь стала лучше», — написал Кариус.

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