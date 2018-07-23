Кариус удалил пост в инстаграме, написанный после новой ошибки в матче за «Ливерпуль»

Немецкий голкипер несколько раз ошибался в товарищеской игре против дортмундской «Боруссии» (1:3), одна из ошибок привела к третьему голу соперника. После удара Кристиана Пулишича Кариус отбил мяч прямо на ногу Якоба Ларсена.

После этого матча Кариус написал пост в инстаграме, но позже удалил его.



«Мне жаль людей, которые радуются неудачам и страданиям других. Что бы ни происходило в вашей жизни, что в вас так много желчи и ненависти, я молюсь, чтобы это прошло и чтобы ваша жизнь стала лучше», — написал Кариус.