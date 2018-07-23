Представители «Ливерпуля» отправятся в Турцию для переговоров по Виде
29-летний защитник сборной Хорватии Домагой Вида, в конце декабря прошлого года перешедший из киевского «Динамо» в «Бешикташ», может сменить клуб уже этим летом.
29-летний защитник сборной Хорватии Домагой Вида, в конце декабря прошлого года перешедший из киевского «Динамо» в «Бешикташ», может сменить клуб уже этим летом.
По информации Sky Sports, предметный интерес к участнику финала ЧМ-2018 проявляет «Ливерпуль».
Утверждается, что в ближайшее время представители финалиста Лиги чемпионов 2017/18 отправятся в Турцию, где должны провести финальную стадию переговоров и оформить трансфер Виды.
Ранее футболистом интересовался «Вэст Хэм», предлагавший от € 18 млн до € 22 млн. «Бешикташ» оценивает Виду в € 35 млн. Также в приобретении игрока были заинтересованы «Атлетико» и «Эвертон».