Эвра пришел заниматься в кроссфит-зал в костюме панды
Защитник Патрис Эвра продолжает развлекать своих читателей в инстаграме. Во время чемпионата мира француз переодевался в разных персонажей, в том числе в мушкетера, на этот раз он пришел в
Защитник Патрис Эвра продолжает развлекать своих читателей в инстаграме. Во время чемпионата мира француз переодевался в разных персонажей, в том числе в мушкетера, на этот раз он пришел в
Эвра выполнил несколько упражнений и станцевал.
«Впервые в истории панда занимается кроссфитом, а все ведут себя так, как будто это нормально», — подписал свое видео Эвра.