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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Эвра пришел заниматься в кроссфит-зал в костюме панды

Защитник Патрис Эвра продолжает развлекать своих читателей в инстаграме. Во время чемпионата мира француз переодевался в разных персонажей, в том числе в мушкетера, на этот раз он пришел в кроссфит-зал в костюме панды.

Источник: Reuters
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Эвра выполнил несколько упражнений и станцевал.

«Впервые в истории панда занимается кроссфитом, а все ведут себя так, как будто это нормально», — подписал свое видео Эвра.

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