«Парма» оспорит решение о снятии 5 очков за шутку своего футболиста

Также будет оспорена дисквалификация на два года нападающего Эмануэле Калайо.

Ранее стало известно, что игрок отправлял своим знакомым из «Специи» сообщения с призывом не играть в полную силу. Футболиста и команду обвинили в организации договорного матча, несмотря на то, что игрок назвал смс-ки шуткой. Факт нарушения принципа честной игры не был доказан, но «Парму» лишили очков, а игрока дисквалифицировали.