«Парма» оспорит решение о снятии 5 очков за шутку своего футболиста
«Парма» подаст апелляцию на решение Федерации футбола Италии о снятии пяти очков с команды перед сезоном-2018/19, сообщает
«Парма» подаст апелляцию на решение Федерации футбола Италии о снятии пяти очков с команды перед сезоном-2018/19, сообщает
Также будет оспорена дисквалификация на два года нападающего Эмануэле Калайо.
Ранее стало известно, что игрок отправлял своим знакомым из «Специи» сообщения с призывом не играть в полную силу. Футболиста и команду обвинили в организации договорного матча, несмотря на то, что игрок назвал
«Наш клуб считает решение суда несправедливым и нелогичным. Мы также уверены, что мера наказания совершенно не соответствует тяжести проступка Эмануэле Калайо. Мы настаиваем на невиновности нашего клуба и отрицаем наличие любых неправомерных действий с нашей стороны. В ближайшее время, “Парма” подаст в суд апелляцию по этому делу в надежде восстановить справедливость», — говорится в заявлении клуба.