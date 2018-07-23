Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Спартак-20
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
22.07
Ротор1
Луч0
Футбол. Первый дивизион
22.07
Армавир0
Мордовия1
Футбол. Еврокубки
24.07
Астана
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
24.07
ЧФР
Мальме
Футбол. Еврокубки
24.07
ПАОК
Базель
Все события
Фоторепортажи
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
11Государство на страже шахмат
19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Парма» оспорит решение о снятии 5 очков за шутку своего футболиста

«Парма» подаст апелляцию на решение Федерации футбола Италии о снятии пяти очков с команды перед сезоном-2018/19, сообщает пресс-служба клуба.

Также будет оспорена дисквалификация на два года нападающего Эмануэле Калайо.

Ранее стало известно, что игрок отправлял своим знакомым из «Специи» сообщения с призывом не играть в полную силу. Футболиста и команду обвинили в организации договорного матча, несмотря на то, что игрок назвал смс-ки шуткой. Факт нарушения принципа честной игры не был доказан, но «Парму» лишили очков, а игрока дисквалифицировали.

«Наш клуб считает решение суда несправедливым и нелогичным. Мы также уверены, что мера наказания совершенно не соответствует тяжести проступка Эмануэле Калайо. Мы настаиваем на невиновности нашего клуба и отрицаем наличие любых неправомерных действий с нашей стороны. В ближайшее время, “Парма” подаст в суд апелляцию по этому делу в надежде восстановить справедливость», — говорится в заявлении клуба.

Парма
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Убит призер Олимпиады в Сочи
"Арсенал" и "Челси" проиграли борьбу за Головина
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф!
«Спартак» узнал возможных соперников в отборочном раунде ЛЧ
«Реал» объявил о подписании контракта с украинским вратарем
Беларусь или Словакия. С кем «Зенит» сыграет в Лиге Европы
«Локомотив» награжден золотыми медалями чемпионата России
«Краснодар» близок к приобретению защитника за 12 миллионов евро
«Спартак» представил игровую форму на следующий сезон (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка