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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый стадион «Тоттенхэма» сравнили с унитазом

«Тотенхэм» в этом сезоне переедет на новый стадион, построенный на месте «Уайт Харт Лэйн».

Новая арена будет вмещать в 62062 зрителя, стоимость строительства составила 1 миллиард фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что стадион будет одним из самых современных в Европе, болельщики насмехаются над его крышей. Если посмотреть на арену с высоты птичьего полета, то ее можно представить в виде унитаза, говорят фанаты.

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