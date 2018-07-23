Новый стадион «Тоттенхэма» сравнили с унитазом
«Тотенхэм» в этом сезоне переедет на новый стадион, построенный на месте «Уайт Харт Лэйн».
«Тотенхэм» в этом сезоне переедет на новый стадион, построенный на месте «Уайт Харт Лэйн».
Новая арена будет вмещать в 62062 зрителя, стоимость строительства составила 1 миллиард фунтов стерлингов.
Несмотря на то, что стадион будет одним из самых современных в Европе, болельщики насмехаются над его крышей. Если посмотреть на арену с высоты птичьего полета, то ее можно представить в виде унитаза, говорят фанаты.