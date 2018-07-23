Защитник Алексей Гаврилович вернулся из Бреста в стан футболистов минского «Динамо»

В столичную команду вернулся 28-летний Алексей Гаврилович, который в этом сезоне был капитаном брестского «Динамо», но недавно покинул его из-за разногласий с тренером. Ранее Гаврилович провел в минском «Динамо» 32 матча. Кроме того, выступал в новополоцком «Нафтане», «Гомеле», «Слуцке» и бобруйской «Белшине».

Новобранцем минчан сегодня стал и 32-летний защитник национальной сборной Грузии Георгий Наваловский. Он является воспитанником тбилисского «Динамо» и за свою продолжительную карьеру успел поиграть в клубах родной страны, а также Азербайджана, Греции и России. В сезоне 2017/2018 Наваловский провел 22 матча за «СКА-Хабаровск», который потерял прописку в российской премьер-лиге.