Дубль Богдана Мышенко принес победу жодинским торпедовцам над «Смолевичами»

Игра прошла с преимуществом жодинских футболистов. На 22-й минуте счет прицельным ударом открыл Богдан Мышенко, а на исходе часа игрового времени удвоил перевес «автозаводцев». На 69-й минуте Валерий Горбачик отквитал один мяч, но большего дебютанты высшей лиги добиться не смогли.

Результаты других игр: БАТЭ (Борисов) — «Минск» — 2:0, «Гомель» — «Днепр» (Могилев) — 2:0, «Городея» -«Торпедо» (Минск) — 0:0, «Неман» (Гродно) — «Слуцк» — 0:3, «Луч» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 1:1, «Ислочь» (Минский р-н) — «Динамо» (Минск) — 0:1. Встреча «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск» перенесена на более поздний срок.

Положение в группе лидеров: БАТЭ — 44 очка (17 матчей), «Динамо» (Минск) — 37 (16), «Витебск» — 34 (16), «Шахтер» — 32 (16), «Слуцк» — 30 (17). Внизу турнирной таблицы минский «Луч» и могилевский «Днепр», у которых всего по 11 баллов.