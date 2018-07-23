«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Виллиана за $ 72 млн
«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по переходу полузащитника команды Виллиана за $ 72 млн, сообщает Sky Sports.
«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по переходу полузащитника команды Виллиана за $ 72 млн, сообщает Sky Sports.
Это предложение «Барселоны» было третьим по счёту. Перед этим каталонский клуб предлагал на $ 2 млн меньше.
Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» готово предложить за 29-летнего бразильского нападающего $ 80 млн.
В завершившемся сезоне-2017/18 29-летний бразильский полузащитник принял участие в 36 матчах английской
За «Челси» Виллиан играет с 2013 года. В лондонский клуб бразилец перешёл из «Анжи», где провёл меньше одного сезона.