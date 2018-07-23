«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Виллиана за $ 72 млн

Это предложение «Барселоны» было третьим по счёту. Перед этим каталонский клуб предлагал на $ 2 млн меньше.



Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» готово предложить за 29-летнего бразильского нападающего $ 80 млн.



В завершившемся сезоне-2017/18 29-летний бразильский полузащитник принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 6 мячей и 7 голевых передач.