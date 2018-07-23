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22:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Виллиана за $ 72 млн

«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по переходу полузащитника команды Виллиана за $ 72 млн, сообщает Sky Sports.

Источник: РИА "Новости"

Это предложение «Барселоны» было третьим по счёту. Перед этим каталонский клуб предлагал на $ 2 млн меньше.

Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» готово предложить за 29-летнего бразильского нападающего $ 80 млн.

В завершившемся сезоне-2017/18 29-летний бразильский полузащитник принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 6 мячей и 7 голевых передач.

За «Челси» Виллиан играет с 2013 года. В лондонский клуб бразилец перешёл из «Анжи», где провёл меньше одного сезона.

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