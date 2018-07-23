Результаты медосмотра Роналду шокировали врачей «Ювентуса»

Состояние португальца, который ранее выступал за «Реал», можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.

В организме Роналду 7 процентов жира. Средний показатель для его возраста — 10−11 процентов. Мышечная масса его тела составляет 50 процентов при обычном показателе в 46 процентов.