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23:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Результаты медосмотра Роналду шокировали врачей «Ювентуса»

Результаты медицинского обследования нападающего Криштиану Роналду удивили врачей «Ювентуса», сообщает журналист Маттео Бонетти.

Источник: РИА "Новости"

Состояние португальца, который ранее выступал за «Реал», можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.

В организме Роналду 7 процентов жира. Средний показатель для его возраста — 10−11 процентов. Мышечная масса его тела составляет 50 процентов при обычном показателе в 46 процентов.

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