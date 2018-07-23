Результаты медосмотра Роналду шокировали врачей «Ювентуса»
Результаты медицинского обследования нападающего Криштиану Роналду удивили врачей «Ювентуса», сообщает журналист Маттео Бонетти.
Результаты медицинского обследования нападающего Криштиану Роналду удивили врачей «Ювентуса», сообщает журналист Маттео Бонетти.
Состояние португальца, который ранее выступал за «Реал», можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.
В организме Роналду 7 процентов жира. Средний показатель для его возраста — 10−11 процентов. Мышечная масса его тела составляет 50 процентов при обычном показателе в 46 процентов.