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08:56 (мск), источник: Vesti.kz

Месси провалился с маскировкой и пустился в бегство от фанатов на лодке

Несколько фанатов испортили отдых нападающему каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси.

Источник: Reuters

Футболист отдыхал на одном из Питиузских островов в Средиземном море, когда был вынужден спасаться бегством от фанатов. Месси пытался спрятаться от поклонников под кепкой и солнцезащитными очками.

Однако фанаты опознали аргентинца, несмотря на его маскировку, и окружили игроки. В итоге Месси пришлось бежать от них на лодке.

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Месси находится в отпуске после провала на чемпионате мира-2018, прошедшего в России. Аргентинцы вылетели уже в 1/8 финала, проиграв будущим чемпионам — сборной Франции со счетом 3:4. По ходу турнира в аргентинской команде произошел скандал. Игроки выразили недоверие и претензии главному тренеру Хорхе Сампаоли после разгрома от хорватов (0:3). Сообщалось даже, что тактику и стартовый состав в последних матчах турнира определял уже не Сампаоли, а Месси.

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