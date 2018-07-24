Прокуратура Испании возобновит дело о пересадке печени экс-футболисту «Барселоны» Абидалю

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По информации издания, документы о возобновление дела уже переданы в каталонский суд. Главной целью повторного расследования является выяснение личности донора, который пожертвовал Абидалю свою печень.

Диагноз рак печени был поставлен Абидалю в марте 2011 года, но уже в мае защитник смог вернуться на поле. В 2012 году французский футболист успешно перенес операцию по трансплантации печени, которая понадобилась ему вследствие злокачественной опухоли.

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В 2017 году суд Каталонии открыл дело о незаконной трансплантации органа бывшему защитнику после того, как были опубликованы несколько телефонных диалогов бывшего президента «Барселоны» Сандро Росселя, во время которых он неявно признает, что печень для футболиста была получена незаконным путем. В мае суд закрыл дело, а Абидаль заявил, что донором является его двоюродный брат Жерар.