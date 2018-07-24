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11:37 (мск), источник: Матч ТВ

8 игроков могут покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп планирует освежить состав команды, продав некоторых игроков.

Источник: Reuters

Сразу 8 футболистов могут покинуть стан красных.

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«Ливерпуль» намерен расстаться с нападающими Дивоком Ориги, Дэнни Ингсом, полузащитниками Лазарем Марковичем, Шейи Оджо, Педро Чиривельей и одним из вратарей из команды — Лорисом Кариусом или Симоном Миньоле.

Помимо них, еще два футболиста клуба доступны для арендных соглашений: нападающий Бен Вудберн и полузащитник Марко Груич.

За все эти трансферы «Ливерпуль» планирует заработать около 125 миллионов евро.

Источник: The Mirror

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