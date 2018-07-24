8 игроков могут покинуть «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп планирует освежить состав команды, продав некоторых игроков.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп планирует освежить состав команды, продав некоторых игроков.
Сразу 8 футболистов могут покинуть стан красных.
«Ливерпуль» намерен расстаться с нападающими Дивоком Ориги, Дэнни Ингсом, полузащитниками Лазарем Марковичем, Шейи Оджо, Педро Чиривельей и одним из вратарей из команды — Лорисом Кариусом или Симоном Миньоле.
Помимо них, еще два футболиста клуба доступны для арендных соглашений: нападающий Бен Вудберн и полузащитник Марко Груич.
За все эти трансферы «Ливерпуль» планирует заработать около 125 миллионов евро.
Источник: The Mirror