8 игроков могут покинуть «Ливерпуль»

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Сразу 8 футболистов могут покинуть стан красных.

«Ливерпуль» намерен расстаться с нападающими Дивоком Ориги, Дэнни Ингсом, полузащитниками Лазарем Марковичем, Шейи Оджо, Педро Чиривельей и одним из вратарей из команды — Лорисом Кариусом или Симоном Миньоле.

Помимо них, еще два футболиста клуба доступны для арендных соглашений: нападающий Бен Вудберн и полузащитник Марко Груич.

За все эти трансферы «Ливерпуль» планирует заработать около 125 миллионов евро.