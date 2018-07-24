Патрик Твумаси из «Астаны» близок к переходу в клуб испанской Ла Лиги
Нападающий «Астаны» и сборной Ганы Патрик Твумаси близок к переходу в испанский «Алавес». Об этом сообщает Marca.
Нападающий «Астаны» и сборной Ганы Патрик Твумаси близок к переходу в испанский «Алавес». Об этом сообщает Marca.
По данным издания, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии, а Твумаси заключит долгосрочный контракт. В прошлом сезоне «Алавес» занял восьмое место в Ла Лиге.
В июне «Астана» исключила Твумаси из заявки на Лигу чемпионов, а последний раз на поле он выходил 31 мая, однако пока клуб не объявлял об его уходе.
23-летний Твумаси выступал за «Астану» с 2013 года. Первую половину следующего сезона он провел в российском «Амкаре», но уже летом вернулся в столичный клуб. С «Астаной» ганец четырежды выигрывал чемпионат Казахстана, играл в группе Лиги чемпионов и доходил до раунда
В текущем сезоне КПЛ на счету Твумаси — семь голов в 15 матчах. В июне «Астана» не включила его в заявку на Лигу чемпионов, а последний раз на поле он выходил 31 мая, однако пока клуб не объявлял об его уходе.
Ранее ганские СМИ сообщали, что Твумаси уехал подписывать контракт с «Гезтепе», который в прошлом сезоне занял восьмое место в турецкой суперлиге.