Самый дикий трансферный развод этого лета. Из-за «Барсы» игрока не пустили на самолет в Рим

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Что вообще творится?

В понедельник вечером «Рома» и «Бордо» официально объявили о трансфере Малкома.

«Бордо» информирует, что клуб достиг договоренности с «Ромой» в отношении перехода Малкома.

«Рома» подтверждает, что клуб достиг соглашения с «Бордо» по трансферу Малкома, который осуществится после прохождения медосмотра.

Детали сделки сообщил главный инсайдер мира Джанлука Ди Марцио: «Рома» заплатит € 32 млн евро плюс еще € 4 млн в виде бонусов. Зарплата Малкома в новом клубе — € 2,5 млн в год.

Вечером форвард должен был вылететь в Рим. Болельщики «Ромы» отправились в аэропорт встречать новичка, но уже в терминале узнали, что рейс отменен. По информации Sky Sport, прямо перед вылетом на футболиста вышла «Барселона», которая перебила цену, предложив «Бордо» € 41 млн. В итоге клуб заблокировал трансфер и не пустил игрока на самолет. Ночью тиффози «Ромы» разъехались по домам.

Что известно прямо сейчас:

Руководство «Бордо» попросило «Рому» подождать из-за предложения «Барселоны». Агент Малкома уже в Испании.

предложения «Барселоны». Агент Малкома уже в Испании. Мончи пытается отстоять достигнутое соглашение, но медосмотр, назначенный на 8 утра, уже отменен.

По версии издания Il Tempo, твит «Бордо» о договоренности с «Ромой» на самом деле был сигналом для «Барселоны», которая должна была поспешить с оффером.

Журналисты Premium Sport сообщили, что мама Малкома собиралась вылетать в Рим, а сам футболист узнал об отмене сделки в самолете и вернулся в Бордо.

Ди Марцио: «Малком хочет играть в “Роме”. Сегодня мы узнаем, ценится ли желание самого игрока».

Кто это вообще такой?

Главная звезда «Бордо», за которой весь сезон охотятся примерно все топ-клубы. В декабре Малкомом интересовался «МЮ», «Арсенал» согласовал условия личного контракта, а Почеттино обещал сделать его топ-игроком в случае трансфера в «Тоттенхэм». В феврале в включилась «Бавария»: «Этот парень находится в списке нашей скаутской службы во главе с Хасаном Салихамиджичем», — сообщил Юпп Хайнкес.

«Бавария» — один из величайших клубов, но АПЛ — тоже интересный вариант. Я могу адаптироваться где угодно. Кажется, пришло время сменить команду, — рассуждал бразилец, который в итоге остался во Франции.

На самом деле, Малком был в порядке еще в Бразилии, где зажигал вместе с Вагнером Лавом в «Коринтиансе». Скорость, роскошный дриблинг и потрясный удар с левой — за эти скиллы 19-летнего бразильца «Бордо» отдал всего € 5 млн. Спустя 1,5 года за бразильца предлагают в 8 раз больше. В прошлом сезоне во Франции Малком провел 36 матчей, в которых:

Забил 12 мячей

Выполнил 7 ассистов

8 раз признавался лучшим игроком матча.

Когда в переговоры вступила «Рома»?

Самое интересное, что «Рома» в какой-то степени тоже перехватила Малкома, но не так дерзко, как «Барселона». Летом офис «Бордо» снова забросали офферами: сначала игрок согласился перейти в «Интер», через неделю сделку почти закрыл «Эвертон». А как только «Рома» заработала € 62,5 млн на продаже Алиссона в «Ливерпуль», быстро договорилась о покупке Ольсена (замена Алиссону) и на оставшиеся деньги включилась в переговоры по Малкому.

В «Барселоне» среагировали в самый последний момент: до вчерашнего вечера там собирались покупать Виллиана, но когда в «Челси» выставили чек на 70 миллионов фунтов, каталонцы просто перебили цену «Ромы» по Малкому на символические пару миллионов.