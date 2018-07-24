Самый дикий трансферный развод этого лета. Из-за «Барсы» игрока не пустили на самолет в Рим
И выбесили фанатов «Ромы», которые ждали новичка в аэропорту.
И выбесили фанатов «Ромы», которые ждали новичка в аэропорту.
В понедельник вечером «Рома» и «Бордо» официально объявили о трансфере Малкома.
«Бордо» информирует, что клуб достиг договоренности с «Ромой» в отношении перехода Малкома.
«Рома» подтверждает, что клуб достиг соглашения с «Бордо» по трансферу Малкома, который осуществится после прохождения медосмотра.
Детали сделки сообщил главный инсайдер мира Джанлука Ди Марцио: «Рома» заплатит € 32 млн евро плюс еще € 4 млн в виде бонусов. Зарплата Малкома в новом клубе — € 2,5 млн в год.
Вечером форвард должен был вылететь в Рим. Болельщики «Ромы» отправились в аэропорт встречать новичка, но уже в терминале узнали, что рейс отменен. По информации Sky Sport, прямо перед вылетом на футболиста вышла «Барселона», которая перебила цену, предложив «Бордо» € 41 млн. В итоге клуб заблокировал трансфер и не пустил игрока на самолет. Ночью тиффози «Ромы» разъехались по домам.
Главная звезда «Бордо», за которой весь сезон охотятся примерно все
«Бавария» — один из величайших клубов, но АПЛ — тоже интересный вариант. Я могу адаптироваться где угодно. Кажется, пришло время сменить команду, — рассуждал бразилец, который в итоге остался во Франции.
На самом деле, Малком был в порядке еще в Бразилии, где зажигал вместе с Вагнером Лавом в «Коринтиансе». Скорость, роскошный дриблинг и потрясный удар с левой — за эти скиллы 19-летнего бразильца «Бордо» отдал всего € 5 млн. Спустя 1,5 года за бразильца предлагают в 8 раз больше. В прошлом сезоне во Франции Малком провел 36 матчей, в которых:
Самое интересное, что «Рома» в
В «Барселоне» среагировали в самый последний момент: до вчерашнего вечера там собирались покупать Виллиана, но когда в «Челси» выставили чек на 70 миллионов фунтов, каталонцы просто перебили цену «Ромы» по Малкому на символические пару миллионов.
«Мы собирались лететь в Рим, но “Бордо” заблокировал трансфер. Будем надеяться, что проблема решится в течение вторника и мы получим авторизацию», — агент игрока Фернандо Гарсиа уверяет, что они