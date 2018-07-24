Японские болельщики спели для Фернандо Торреса
Испанского нападающего Фернандо Торреса тепло приняли в Японии. Болельщики его нового клуба «Саган Тосу» на встрече с игроком спели для него песню.
Испанского нападающего Фернандо Торреса тепло приняли в Японии. Болельщики его нового клуба «Саган Тосу» на встрече с игроком спели для него песню.
Перед этим Торресу подарили портрет в стиле манга от автора «Капитана Цубасы».
Торрес дебютировал в чемпионате Японии 22 июля, его команда проиграла клубу «Вегалта Сендай» 0:1.