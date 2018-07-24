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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Японские болельщики спели для Фернандо Торреса

Испанского нападающего Фернандо Торреса тепло приняли в Японии. Болельщики его нового клуба «Саган Тосу» на встрече с игроком спели для него песню.

Источник: Reuters
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Перед этим Торресу подарили портрет в стиле манга от автора «Капитана Цубасы».

Торрес дебютировал в чемпионате Японии 22 июля, его команда проиграла клубу «Вегалта Сендай» 0:1.

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