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16:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду снова 20 лет. Врачи «Ювентуса» рассказали о показателях игрока

Врачи «Ювентуса» сообщили, что физические показатели Криштиану Роналду соответствуют уровню 20-летнего игрока. А исследование компании Soccerment по ЧМ-2018 свидетельствует, что португалец выступил лучше 25-летних футболистов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Я очень горд тем, что “Ювентус” решил подписать со мной контракт, мне 23 года… простите, 33, — шутил Роналду на официальной презентации в Италии. — Но чувствую, что мой биологический возраст — 23 года». Как оказалось, португалец был недалек от истины. Результаты медобследования в «Ювентусе» это подтвердили. В организме нападающего 7% жира (средний показатель для спортсмена его возраста — 10−11%). Мышечная масса тела составляет 50% (средний показатель — 46%). На ЧМ-2018 Роналду развил скорость 33,98 км/час — это самый высокий показатель на турнире.

«Физические характеристика Роналду больше подходят спринтеру, чем футболисту, — приводит слова профессора лаборатории биомеханики университета Лиссабона издание Record. — Поэтому его показатели нужно сравнивать с легкоатлетами».

Действительно, исследование, проведенное Soccerment, показывает, что Криштиану сыграл на ЧМ лучше многих 23-летних футболистов. Аналитики вывели индекс выступления спортсменов (API) согласно данным, предоставленным от ФИФА. Учитывались следующие показатели: масса тела, дистанция, которую спортсмен пробежал за матч, процент дистанции, которую спортсмен пробежал с определенной скоростью (от 15 до 25 км/ч), максимальная скорость, количество спринтов, и количество минут в матче.

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У Роналду средний показатель — 52 балла API. Тут португалец, конечно, не чемпион. Лучший средний балл у Александра Головина (105). Он намного впереди второго лучшего игрока в плане атлетизма — Тома Менье (87 баллов).

Показатели Роналду вызывают удивление, когда цифры сортируются по возрастным группам. Выступление португальца было намного лучше остальных 33-летних игроков. Те в среднем набрали 37 баллов. Роналду даже побил лучший показатель среди 25-летних (49).

СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ РОНАЛДУ

Диета

Роналду старается сбросить по килограмму каждый год, чтобы сохранить скорость. Поэтому у португальца своя диета. Он принимает пищу шесть раз в день, отказался от сахара и шоколада. В его меню входят хлеб грубого помола, фрукты, зелень, курица на гриле, коричневый рис, треска и другие продукты подобного типа.

Тренировки

Помимо тренировок с командой у Криштиану предусмотрены и дополнительные занятия. Роналду тренируется по 3−4 часа пять дней в неделю, вторник и суббота — выходные. В каждый из дней тренировки варьируются, акцент делается на определенном виде упражнений.

Сон

У Криштиану Роналду есть консультант по сну Ник Литлхэйлс, который советует, как долго нужно спать и в какое время ложиться, чтобы во время соревнований быть в наилучшей форме. Специалист считает, что сон должен длиться полтора часа каждый сеанс и так пять раз в день.

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