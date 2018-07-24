«Том Брэди, я иду за тобой, брат». Дрогба поучаствовал в НФЛ-конкурсе
Известный нападающий Дидье Дрогба показал свои навыки для американского футбола. Ивуариец принял участие в специальном конкурсе и повеселил зрителей.
Известный нападающий Дидье Дрогба показал свои навыки для американского футбола. Ивуариец принял участие в специальном конкурсе и повеселил зрителей.
«Том Брэди, я иду за тобой, брат. Кто готов подписать меня и моих ребят из Special Olympics?» — подписал это видео Дрогба.
Дрогба помогает Special Olympics — организации, которая занимается детьми, отстающими в умственном развитии.
В США Дрогба играет за команду «Финикс Райзинг» из второго по силе дивизиона страны.