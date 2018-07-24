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16:12 (мск), источник: Sportmail.ru

«Том Брэди, я иду за тобой, брат». Дрогба поучаствовал в НФЛ-конкурсе

Известный нападающий Дидье Дрогба показал свои навыки для американского футбола. Ивуариец принял участие в специальном конкурсе и повеселил зрителей.

«Том Брэди, я иду за тобой, брат. Кто готов подписать меня и моих ребят из Special Olympics?» — подписал это видео Дрогба.

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Дрогба помогает Special Olympics — организации, которая занимается детьми, отстающими в умственном развитии.

В США Дрогба играет за команду «Финикс Райзинг» из второго по силе дивизиона страны.

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