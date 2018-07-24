Касильяс не верит, что человек побывал на Луне

«В следующем году будет 50 лет (предположительно), как человек высадился на Луне. Мы сейчас с друзьями спорим за обедом об этом. У меня вопрос к читателям: Как считаете, человек побывал на Луне? Я считаю, что нет!» — обратился Касильяс к своим подписчикам в твиттере и запустил опрос на эту тему.