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17:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Касильяс не верит, что человек побывал на Луне

Известный вратарь Икер Касильяс заявил, что не верит в информацию о высадке человека на Луне.

Источник: Reuters
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«В следующем году будет 50 лет (предположительно), как человек высадился на Луне. Мы сейчас с друзьями спорим за обедом об этом. У меня вопрос к читателям: Как считаете, человек побывал на Луне? Я считаю, что нет!» — обратился Касильяс к своим подписчикам в твиттере и запустил опрос на эту тему.

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