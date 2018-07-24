Мбаппе тайно подкладывал записки Канте, убеждая перейти его в «ПСЖ»
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, как пытался убедить партнера по сборной Франции Нголо Канте уйти из «Челси».
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, как пытался убедить партнера по сборной Франции Нголо Канте уйти из «Челси».
«Да, президент “ПСЖ” советовался со мной, и я не раз говорил ему, что Канте будет хорош в “ПСЖ”. С самим Нголо я тоже говорил во время чемпионата мира.
Я не особо надоедал ему разговорами про “ПСЖ”, потому что знаю, что в это время года всем игрокам промывают мозги насчет возможных трансферов.
Но в итоге я положил записки в его карманы, чтобы мое сообщение дошло до него», — признался Мбаппе.