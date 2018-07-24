Мбаппе тайно подкладывал записки Канте, убеждая перейти его в «ПСЖ»

«Да, президент “ПСЖ” советовался со мной, и я не раз говорил ему, что Канте будет хорош в “ПСЖ”. С самим Нголо я тоже говорил во время чемпионата мира.



Я не особо надоедал ему разговорами про “ПСЖ”, потому что знаю, что в это время года всем игрокам промывают мозги насчет возможных трансферов.



Но в итоге я положил записки в его карманы, чтобы мое сообщение дошло до него», — признался Мбаппе.