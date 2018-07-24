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18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Мирабелли покинул пост спортивного директора «Милана»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли объявил, что покидает свой пост.

Он опубликовал прощальное письмо в «Твиттере», поблагодарив всех, кто ему помогал в итальянском клубе в последние 15 месяцев.

Обращаясь к болельщикам, Мирабелли отметил, что пытался сделать всё от него зависящее, чтобы команда была как можно сильнее, поскольку она этого заслуживает. «Я уверен, что клуб вернёт утраченные позиции», — добавил Массимилиано.

Мирабелли пришёл в «Милан» в 2017 году вместе с Марко Фассоне, который недавно был отправлен в отставку. В прошлом сезоне миланцы заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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