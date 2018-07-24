Мирабелли покинул пост спортивного директора «Милана»

Он опубликовал прощальное письмо в «Твиттере», поблагодарив всех, кто ему помогал в итальянском клубе в последние 15 месяцев.

Обращаясь к болельщикам, Мирабелли отметил, что пытался сделать всё от него зависящее, чтобы команда была как можно сильнее, поскольку она этого заслуживает. «Я уверен, что клуб вернёт утраченные позиции», — добавил Массимилиано.