Мирабелли покинул пост спортивного директора «Милана»
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли объявил, что покидает свой пост.
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли объявил, что покидает свой пост.
Он опубликовал прощальное письмо в «Твиттере», поблагодарив всех, кто ему помогал в итальянском клубе в последние 15 месяцев.
Обращаясь к болельщикам, Мирабелли отметил, что пытался сделать всё от него зависящее, чтобы команда была как можно сильнее, поскольку она этого заслуживает. «Я уверен, что клуб вернёт утраченные позиции», — добавил Массимилиано.
Мирабелли пришёл в «Милан» в 2017 году вместе с Марко Фассоне, который недавно был отправлен в отставку. В прошлом сезоне миланцы заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.