Обамеянг прыгнул сальто в бассейне. Мхитарян смотрит на это с грустью
Игроки «Арсенала» прилетели в Сингапур, где 26 июля сыграют с «Атлетико». Перед игрой футболисты побывали в бассейне.
Игроки «Арсенала» прилетели в Сингапур, где 26 июля сыграют с «Атлетико». Перед игрой футболисты побывали в бассейне.
Форвард
Но в интернете стало популярным другое фото с этим прыжком — где полузащитник Генрих Мхитарян с грустью смотрит на акробатический прыжок одноклубника.
«В мире есть два типа людей», — придумал подпись к фото твиттер АПЛ.
Сам Мхитарян так подписал это фото в своем твиттере:
«Готов прыгнуть в новый сезон».