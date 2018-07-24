Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Астана1
Мидтьюлланн1
Футбол. Еврокубки
19:00
ЧФР
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Базель
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:30
Црвена Звезда
Судува
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Спартак Тр
Все события
Фоторепортажи
21Как изменилась стоимость футболистов сборной России после ЧМ?
18Как болели за Мурата Гассиева
17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Обамеянг прыгнул сальто в бассейне. Мхитарян смотрит на это с грустью

Игроки «Арсенала» прилетели в Сингапур, где 26 июля сыграют с «Атлетико». Перед игрой футболисты побывали в бассейне.

Источник: Reuters

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг исполнил обратное сальто.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но в интернете стало популярным другое фото с этим прыжком — где полузащитник Генрих Мхитарян с грустью смотрит на акробатический прыжок одноклубника.

«В мире есть два типа людей», — придумал подпись к фото твиттер АПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Мхитарян так подписал это фото в своем твиттере:

«Готов прыгнуть в новый сезон».

Во время загрузки произошла ошибка.
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ
Черчесов вошел в список претендентов на звание тренера года
Российская футбольная премьер-лига официально сменила название
Самый дикий трансфер. Из-за «Барсы» игрока не пустили на самолет
Роналду снова 20 лет. Врачи рассказали о показателях игрока
Стали известны даты класико в новом сезоне чемпионата Испании
Неймар не попал в десятку претендентов на звание игрока года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка