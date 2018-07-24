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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бельгии записали рэп про Феллайни

21-летний рэпер из Брюсселя D.A.V. записал песню про полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруана Феллайни.

Источник: AFP 2018

В тексте есть такие строчки: «Я отбираю мяч — прям как Феллайни. Ты не отдашь пас — прям как Феллайни».

D.A.V. — болельщик сборной Бельгии и «МЮ», поэтому написал песню про Феллайни. На YouTube у трека под названием «Fellaini» более 400 тысяч просмотров.

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