В Бельгии записали рэп про Феллайни

В тексте есть такие строчки: «Я отбираю мяч — прям как Феллайни. Ты не отдашь пас — прям как Феллайни».



D.A.V. — болельщик сборной Бельгии и «МЮ», поэтому написал песню про Феллайни. На YouTube у трека под названием «Fellaini» более 400 тысяч просмотров.