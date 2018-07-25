«Рома» может обратиться в суд из-за трансфера Малкома в «Барселону»

Источник: AFP 2018

«Нас полностью устраивала кандидатура Малкома, и наш клуб видел в нём хорошее усиление состава. Мы согласовали все условия сделки и получили разрешение на то, чтобы игрок вылетел в Рим для прохождения медобследования. В тот момент мы были спокойны и уверены, что всё под контролем. Однако вскоре их президент позвонил мне и сказал, что вокруг сделки ходит много слухов, поэтому будет лучше опубликовать официальное объявление. Я ответил, что нам бы этого не хотелось, поскольку есть определённые правила, но он настаивал. В итоге они опубликовали объявление, а затем то же самое сделали мы.

Всё было улажено, но через час после объявления начали появляться сообщения об интересе «Барселоны». Это правда, что несколько дней назад мне было известно о том, что некоторые клубы, включая «Барселону», претендуют на Малкома. Поэтому мы постарались закрыть сделку как можно скорее. Я был сильно удивлён, когда один из агентов игрока позвонил мне и сказал, что «Бордо» отозвал разрешение на медобследование. Я позвонил во Францию — мне сказали, что «Барселона» сделала своё предложение и оно лучше, чем у нас.

Глава «Бордо» попросил нас улучшить предложение, чтобы не упустить игрока. Я ему возразил, сказал, что у нас уже была достигнута договорённость, но он ответил, что никаких подписей не было, а без них сделка не может считаться закрытой. Я сообщил об этом нашему президенту, и он мне сказал, что нам нужно перебить предложение «Барселоны». Я выступил против, однако он настоял на своём.

Я сообщил президенту «Бордо» и агентам, что «Рома» готова перебить предложение «Барселоны». Их глава сказал мне, что нам нужно прислать официальные бумаги. К 23:00 мы сформировали официальное предложение. Агенты и президент «Бордо» сказали мне, что если всё будет согласовано, во вторник мы можем обменяться документами и игрок вновь получит разрешение отправиться на медобследование. И этим утром я поговорил с агентом Малкома Фернандо Гарсией, у которого была запланирована встреча с «Бордо» для того, чтобы подтвердить, что всё улажено.

После той встречи мне неожиданно сообщили, что агенты и «Бордо» хотят получить новое предложение, поскольку «Барселона» не отступает от своих претензий. Я сказал им «хватит», потому что мы не хотим участвовать в аукционе. Мы только вчера улучшили предложение по воле нашего президента. Вот так всё и закончилось. Мы проводим консультации внутри клуба, изучаем варианты и рассматриваем возможность обращения в суд. Это правда, что никаких подписей не было, но есть много переписок с агентами и их президентом, которые как минимум достойны оценки.