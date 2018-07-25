СМИ: «Реал» готов заплатить «Тоттенхэму» £ 60 млн за Льориса

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, «сливочные» выразили готовность заплатить английскому клубу за трансфер 31-летнего голкипера £ 60 млн (€ 67,5 млн).

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Однако контракт француза рассчитан до 2022 года и «Тоттенхэм» не намерен расставаться с одним из лидеров команды.

Если этот трансфер состоится, Льорис станет самым дорогим голкипером в истории футбола.

На данный момент самым дорогим трансфером вратаря являлется переход Алисона Бекера из «Ромы» в «Ливерпуль» за € 62,5 млн.