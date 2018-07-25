Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:00
Кукеши
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Штурм
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Русенборг
Футбол. Еврокубки
24.07
Легия0
Спартак Тр2
Футбол. Еврокубки
24.07
Црвена Звезда3
Судува0
Футбол. Еврокубки
24.07
Шкендия1
Шериф0
Футбол. Еврокубки
24.07
Динамо З5
Хапоэль Беэр-Шева0
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» — 2018/19: как он будет выглядеть
10Усик победил Гассиева в Москве и стал абсолютным чемпионом мира
10:32 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: «Реал» готов заплатить «Тоттенхэму» £ 60 млн за Льориса

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис может продолжить карьеру в «Реале», сообщает The Sun.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, «сливочные» выразили готовность заплатить английскому клубу за трансфер 31-летнего голкипера £ 60 млн (€ 67,5 млн).

Читайте также
«Реал» объявил о подписании контракта с украинским вратарем Луниным

Однако контракт француза рассчитан до 2022 года и «Тоттенхэм» не намерен расставаться с одним из лидеров команды.

Если этот трансфер состоится, Льорис станет самым дорогим голкипером в истории футбола.

На данный момент самым дорогим трансфером вратаря являлется переход Алисона Бекера из «Ромы» в «Ливерпуль» за € 62,5 млн.

Льорис выступает за лондонский клуб с 2012 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 35 голов. Вместе со сборной Франции голкипер отпраздновал победу в финале чемпионата мира — 2018.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «На колени перед Украиной». Украинские СМИ «оторвались» после победы Усика
Черчесов взял автограф у Путина и остался крайне доволен случившимся после
Южный завершит карьеру в сентябре
ФИФА запретит использование VAR в России до весны
Футбольный стадион «Сан-Сиро» в Милане закроется
Роналду снова 20 лет. Врачи рассказали о показателях игрока
Стали известны даты класико в новом сезоне чемпионата Испании
«Рома» может подать в суд из-за трансфера игрока в «Барселону»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка