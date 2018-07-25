СМИ: «Реал» готов заплатить «Тоттенхэму» £ 60 млн за Льориса
Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис может продолжить карьеру в «Реале», сообщает The Sun.
Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис может продолжить карьеру в «Реале», сообщает The Sun.
По информации издания, «сливочные» выразили готовность заплатить английскому клубу за трансфер 31-летнего голкипера £ 60 млн (€ 67,5 млн).
Однако контракт француза рассчитан до 2022 года и «Тоттенхэм» не намерен расставаться с одним из лидеров команды.
Если этот трансфер состоится, Льорис станет самым дорогим голкипером в истории футбола.
На данный момент самым дорогим трансфером вратаря являлется переход Алисона Бекера из «Ромы» в «Ливерпуль» за € 62,5 млн.
Льорис выступает за лондонский клуб с 2012 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 36 матчах английской