Бывший футболист «Краснодара» Лаборде подписал контракт с кипрским «Анортосисом»

Источник: РИА "Новости"

Лаборде выступал за «Анортосис» в период с 2010 по 2013 год. «Рикардо Лаборде стал игроком “Анортосиса”, успешно пройдя медицинский осмотр. Он уже несколько дней тренируется по специальной программе. Мы приветствуем его в нашей команде и желаем ему побед, титулов и всяческих успехов вместе с нами», — говорится в сообщении.

Детали контракта не разглашаются. 30-летний Лаборде будет играть в «Анортосисе» под 21-м номером.