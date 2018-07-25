Бывший футболист «Краснодара» Лаборде подписал контракт с кипрским «Анортосисом»
ТАСС, 25 июля.
ТАСС, 25 июля.
Лаборде выступал за «Анортосис» в период с 2010 по 2013 год. «Рикардо Лаборде стал игроком “Анортосиса”, успешно пройдя медицинский осмотр. Он уже несколько дней тренируется по специальной программе. Мы приветствуем его в нашей команде и желаем ему побед, титулов и всяческих успехов вместе с нами», — говорится в сообщении.
Детали контракта не разглашаются. 30-летний Лаборде будет играть в «Анортосисе» под 21-м номером.
В составе «Краснодара» колумбиец провел 116 матчей, забил 19 мячей и сделал 18 голевых передач во всех турнирах. Лаборде выступал за российский клуб с 2013 по 2018 год. В конце сезона-2017/18 у него закончился контракт с «Краснодаром», и он покинул команду в качестве свободного агента.