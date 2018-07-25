«Иртыш» расстался с легионером и подписал на замену другого
Павлодарский «Иртыш» расторг контракт с белорусским полузащитником Сергеем Кисляком, информирует официальный сайт футбольного клуба.
Павлодарский «Иртыш» расторг контракт с белорусским полузащитником Сергеем Кисляком, информирует официальный сайт футбольного клуба.
Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. Воспитанник минского «Динамо» пополнял ряды «Иртыша» перед началом сезона. В составе павлодарского клуба он сыграл в 16 матчах КПЛ-2018, в которых отметился тремя голевыми передачами.
В то же время состав «Иртыша» пополнил другой легионер. Контракт с павлодарцами подписал 30-летний полузащитник из Португалии Уго Андре Родригеш Секу. Он выступал в составе клубов «Черно море» (Болгария) и «Академика» (Португалия). В последнее время играл за команду португальского высшего дивизиона «Фейренсе».
Также в «Иртыш» вернулся бразилец Антонио Родриго до Насименто, который выступал за павлодарцев в прошлом сезоне. 30-летний полузащитник начал карьеру в бразильском клубе «Васко да Гама», затем играл в следующих командах Португалии: «Маритиму», «Белененсиш», «Пасуш де Феррейра», «Ольяненси». В 2016 году выступал в составе израильского клуба «Бней Сахнин». В КПЛ сезона-2017 он провел наибольшее количество времени в составе павлодарской команды.