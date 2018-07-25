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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» наказал своего воспитанника за «самоволку» и объяснил ситуацию

Алматинский «Кайрат» на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно ситуации с молодым полузащитником Акмалем Бахтияровым, который самовольно покинул расположение команды.

«В конце июня текущего года игрок команды «Кайрат А» Бахтияров Акмаль, имея действующий контракт с клубом, поддавшись уговорам некоего агента, самовольно покинул расположение клуба.

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Понимая, что подобные действия приведут к длительной дисквалификации и, возможно, могут поставить крест на карьере игрока, ФК «Кайрат» предпринял все возможные меры по его возвращению. Более того, надеясь, что здравый смысл у Акмаля возобладает, клубом отрицалась вся информация об инциденте. Однако все оказалось тщетно — обещания агента оказались для него весомее.

С целью защиты своих законных прав клуб был вынужден обратиться в Палату по разрешению споров. 24 июля ПРС вынесла решение о дисквалификации игрока и наложении на него штрафа.

ФК «Кайрат» сожалеет о случившимся со своим воспитанником, однако и впредь будет предпринимать все предусмотренные законодательством меры по защите своих прав и интересов, — говорится в сообщении.

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