«Кайрат» наказал своего воспитанника за «самоволку» и объяснил ситуацию

«В конце июня текущего года игрок команды «Кайрат А» Бахтияров Акмаль, имея действующий контракт с клубом, поддавшись уговорам некоего агента, самовольно покинул расположение клуба.

Понимая, что подобные действия приведут к длительной дисквалификации и, возможно, могут поставить крест на карьере игрока, ФК «Кайрат» предпринял все возможные меры по его возвращению. Более того, надеясь, что здравый смысл у Акмаля возобладает, клубом отрицалась вся информация об инциденте. Однако все оказалось тщетно — обещания агента оказались для него весомее.

С целью защиты своих законных прав клуб был вынужден обратиться в Палату по разрешению споров. 24 июля ПРС вынесла решение о дисквалификации игрока и наложении на него штрафа.