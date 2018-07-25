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11:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Беллараби потерял сознание во время товарищеского матча

Полузащитник «Байера» Карим Беллараби потерял сознание во время товарищеского матча против «Вупперталера» (2:0).

Источник: AP 2018

По данным пресс-службы леверкузенцев, ухудшение самочувствия 28-летнего хавбека связано с истощением организма.

Беллараби был без сознания некоторое время, врачи оперативно привели его в чувство. После этого игрок был госпитализирован, где прошел медицинское обследование. Его здоровью ничего не угрожало, но он был вынужден провести ночь под наблюдением врачей.

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