Беллараби потерял сознание во время товарищеского матча
Полузащитник «Байера» Карим Беллараби потерял сознание во время товарищеского матча против «Вупперталера» (2:0).
Полузащитник «Байера» Карим Беллараби потерял сознание во время товарищеского матча против «Вупперталера» (2:0).
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Беллараби был без сознания некоторое время, врачи оперативно привели его в чувство. После этого игрок был госпитализирован, где прошел медицинское обследование. Его здоровью ничего не угрожало, но он был вынужден провести ночь под наблюдением врачей.